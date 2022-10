Buzz sur TikTok: Elle fait poser ses parents sexagénaires nombril à l’air

Emily Beaver crée des vêtements en crochet. Ses vidéos humoristiques font le buzz sur TikTok grâce à la participation de son père et de sa mère.

«Mon père n’a jamais eu peur du ridicule, surtout s’il s’amuse, donc il n’y a jamais eu aucune hésitation de sa part», racontait Emily Beaver dans une interview accordée à «Good Morning America» le 3 août dernier. Cette Américaine de 28 ans, originaire de Caroline du Nord aux États-Unis, est créatrice de vêtements en crochet.

Pour se faire une place au soleil, la jeune entrepreneuse a choisi de jouer la carte de l’humour en faisant poser ses parents vêtus de ses créations. Elle les met en scène dans des vidéos humoristiques sur TikTok où elle est suivie par plus de 600 000 personnes et dont les vidéos ont accumulé plus de 41 millions de mentions «j’aime».

L’autodérision comme arme de communication

La jeune femme crochète puis 2015 mais ce n’est que depuis l’année dernière que le succès est au rendez-vous grâce à la participation de Jeff et Amy Beaver à sa communication digitale, axée sur l’humour et l’autodérision. «J’ai remarqué qu’Internet devenait complètement fou à chaque fois que j’incluais mes parents dans mes vidéos. J’ai vite senti que le concept d’une famille portant des hauts en crochet était à creuser», explique celle qui vit désormais pleinement de son activité.

La première vidéo à avoir fait le buzz sur TikTok date du 4 août 2021. On y voit le père d’Emily défiler dans différents tops en crochet. Résultat: plus d’un million de vues et des ventes qui décollent. «Je suis passée d’une situation où je ne vendais presque rien à une où j’écoulais tout mon stock chaque mois», se souvient-elle.

Passer du temps en famille

Un succès fulgurant pour Emily Beaver dont la communauté adore ses parents. «Je ferais n’importe quoi pour passer du temps avec toi et ta famille», «J’adore la vision que tu as de la vie. Ta famille est la meilleure. Est-ce que vous pourriez m’adopter?» «Ton père est le plus chou», commentent des internautes.