«Bienvenue en Australie» : Elle fait une terrifiante découverte dans ses toilettes

Elle explique être restée 20 minutes dessus alors qu'elle scrollait tranquillement l'écran de son téléphone, puis s'être levée et tiré la chasse d'eau. C'est à ce moment-là que le spécimen s'est mis à bouger. «Je suis juste allée aux toilettes et je me suis levée et j'ai tiré la chasse d'eau et il y a une grosse p*** d'araignée sous la lunette, explique-t-elle J'étais assise là pendant environ 20 minutes! Oh mon Dieu, je veux vous montrer, elle est énorme». Le mannequin tourne alors la caméra vers le rebord des toilettes, quand une patte apparait, puis une deuxième… L'araignée sort alors de la cuvette avant de disparaître sous un rouleau de papier toilette. «Je ne sais pas comment je vais pouvoir un jour retourner aux toilettes», confie le top.