France/Luxembourg: Elle fait vivre un petit bout de Luxembourg… dans l'Aveyron

Mais quelle est donc cette drôle de Fiat 500 blanche, siglée d'un «Luxembourg Aveyron», vue ces derniers jours au Grand-Duché? Elle appartient à Véronique Odrian, qui a poussé son amour pour les deux endroits jusque sur la portière de sa petite citadine décapotable. On peut donc aimer le Luxembourg et l'Aveyron, département du Sud de la France, au point de ne pas vouloir choisir entre les deux… fruit des soubresauts de la vie. Directrice de la Maison du Luxembourg, à Thionville, pendant 10 ans, Véronique Odrian a trouvé refuge dans l'Aveyron en 2019 pour y traverser plus sereinement une période personnelle très compliquée.

Une émission «Moien Luxembourg» à la radio locale

Dans l'Aveyron, Véronique a noué ses relations, mais très vite le manque du Grand Est et du Luxembourg s'est fait sentir. «J'ai le Luxembourg chevillé au corps», raconte cette Franco-Allemande de 52 ans qui baigne dans cette «culture transfrontalière» depuis toujours. Dans sa première vie à la Maison du Luxembourg, mais aussi comme animatrice chez France 3, Véronique Odrian a partagé son quotidien avec les acteurs qui font la Grande Région, côté français, allemand et luxembourgeois. Alors même dans le Sud de la France, elle a souhaité entretenir ce lien.

Depuis Villefranche-de-Rouergue, Véronique a réussi à convaincre le tissu local de découvrir le Luxembourg. D'abord dans le tissu associatif, via des cours de langue, puis en partageant la culture de Saint-Nicolas avec les enfants du coin. En novembre 2021, point d'orgue, elle a lancé l'émission «Moien Luxembourg» sur l'antenne locale de cfmradio. People, acteurs économiques, développement, actualité générale… elle y raconte le Luxembourg et le fait découvrir. Elle agrémente le tout de reportages réalisés ponctuellement avec l'un de ses fils au Grand-Duché.

«Même au bout du monde, je l'aurais fait»

Incongru? «Non. J'ai eu envie de partager ça avec les gens de là-bas et j'ai su les convaincre. Ils ont l'image d'un Luxembourg terne, marqué par la Place financière, le but est d'apprendre à se connaître, de dépasser les clichés et de montrer la convivialité qui existe de part et d'autre». Véronique Odrian a même réussi à mettre en place un «jumelage» avec la Moselle luxembourgeoise, dont plusieurs représentants du monde viticole et le bourgmestre de Schengen, Michel Gloden, seront invités au Salon du Goût de Najac les 1er et 2 avril, au milieu d'une quarantaine de producteurs du terroir français.