Affaire en Suisse: Elle filme le bureau et découvre que son collègue bidouille son ordi

Un employé de la commune de Hofstetten-Flüh, en Suisse, aurait, à plusieurs reprises, paralysé l’ordinateur de sa collègue, fait planter des programmes et manipulé des documents, pour se moquer ensuite de sa victime. Pour savoir ce qui clochait, la femme a installé une caméra sur son lieu de travail, sur le conseil d’un expert informatique externe. En effet, le spécialiste ne pouvait apparemment pas expliquer les perturbations de l’ordinateur autrement que par une manipulation.

Pour prouver le prétendu harcèlement moral, la victime a fourni au président de la commune des enregistrements vidéo d’un téléphone portable installé en secret. Sur ces images, on peut clairement y voir son collègue manipuler son ordinateur. Le cas est ressorti en conseil communal et il a été reproché au président de la commune, Felix Schenker, de ne pas avoir informé l’ensemble du Conseil municipal en temps voulu, et de ne pas avoir mis l’accusé à pied avec effet immédiat pour soupçon de mobbing.