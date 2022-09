Au Luxembourg: Elle forme les pompiers à réagir face aux violences domestiques

Ioanna Bagia, en charge du projet, et Pierre Muller, chef du centre d'incendie et de secours de Junglinster.

«Les pompiers sont régulièrement confrontés à des cas de violence domestique. Ils sont bien souvent les premiers sur place. Ils veulent aider, mais ne savent pas toujours comment réagir», explique Ioanna Bagia, étudiante en dernière année de master de droit et fondatrice de l’association Break The Cycle Luxembourg.

À travers son projet «Train the Trainers», soutenu et financé comme projet pilote par le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes (MEGA), l’asbl organise depuis cette année des sessions de formation dans les centres d’intervention et secours (CIS) du pays pour sensibiliser à la violence domestique et donner aux pompiers des outils pour mieux gérer ces situations.