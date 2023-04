Royaume-Uni : Elle gagne une Porsche mais reste fidèle à son Opel Corsa

«Je venais de rentrer du travail et j’ai vu un e-mail d’Omaze m’annonçant que j’avais gagné quelque chose. Je me suis dit que c’était trop beau pour être vrai, alors je n’en ai même pas parlé à mon mari lorsqu’il est rentré à la maison. Plus tard dans la soirée, j’ai décidé de vérifier à nouveau et j’ai été sidérée de constater que mon code correspondait bel et bien, et que j’avais vraiment gagné une Porsche», raconte l’Écossaise à l’Evening Standard.