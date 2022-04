Présidentielle en France : Elle hurlent leur colère à l'annonce de la défaite de Marine Le Pen

Deux militantes du Rassemblement National écœurées après la défaite de Marine Le Pen dimanche ont insulté Emmanuel Macron à l'annonce des résultats.

Les supporters français de Marine Le Pen étaient dépités ce dimanche à l’annonce de la réélection d’Emmanuel Macron. C’était encore plus le cas à Hénin-Beaumont, fief de la candidate du Rassemblement National. Dans une vidéo visionnée plus de 4,7 millions de fois sur Twitter, on peut ainsi voir une mère et sa fille réagir très violemment: «Ordures», « fils de p*** », « bande d’en***** ». «C’est truqué, ce n’est pas possible, les entend-on également dire. Président des riches. Ça me dégoûte».