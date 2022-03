Elle incarne les valeurs traditionnelles mais…

Miss Californie avait crée le buzz lors de l’élection de Miss USA en défendant le mariage exclusivement hétérosexuel. Depuis, la presse a retrouvé des photos pas très catholiques…

Immédiatement la dauphine de Miss USA a répliqué, «je suis une mannequin de foi chrétienne. Les mannequins posent parfois dans des photos de lingerie et de maillots de bain. Récemment, on a fait paraître, de façon malhonnête, de mes photos d’adolescente dans le site Web d’un journal à potins (…)Je ne suis pas parfaite, et je n’ai jamais prétendu l’être. Ces attaques contre moi et d’autres personnes qui prennent la défense du mariage traditionnel sont insultantes et font preuve d’intolérance».