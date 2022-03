Seattle (USA) : Elle King préfère un concert à son mariage

Le jour où elle devait se marier avec son compagnon Andrew Ferguson, la chanteuse est allée voir Eagles of Death Metal sur scène.

Ils sont fiancés depuis le mois de février 2016, mais ils ne deviendront probablement jamais mari et femme. Elle King et Andrew Ferguson ne sont en tout cas pas passés devant monsieur le maire samedi dernier, comme cela était initialement prévu.

«J'ai séché mon mariage. À la place, j'ai épousé le rock'n'roll et je suis partie en tournée avec Eagles of Death Metal», a écrit la chanteuse de 27 ans sur Instagram.

Pourtant, l'histoire entre les jeunes gens semblait solide. L'artiste avait même participé à l'émission de téléréalité «Say Yes to the Dress» en mars 2017. Elle y avait choisi sa robe de mariée devant les caméras et s'était souvenue avec émotion de sa rencontre avec son homme.