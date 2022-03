En France : Elle lègue 4,5 millions d'euros à son petit village

Un village de 700 habitants a hérité de 4,5 millions d'euros d'une ancienne habitante décédée. Et d'un coffre-fort dont le contenu reste encore un mystère.

Les coquettes étrennes ont été annoncées par monsieur le maire lors de ses vœux. «Pour nous, c'est une aubaine», s'exclame Bernard Gilot, le maire de Mesves-sur-Loire, en confirmant jeudi cette information du Journal du Centre. Et pour cause: cette manne inattendue représente plus de quatre fois le budget annuel de cette commune de 700 habitants. «Quand on en est à débattre pour acheter une tondeuse à 1 000 euros, ça change les choses», poursuit le premier édile, qui envisage d'offrir au village ce système d'assainissement tant attendu, de refaire les toitures de l'église, de la mairie, des bâtiments communaux et de construire une salle polyvalente.