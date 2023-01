En Suisse : Elle leur demande de mieux se tenir, ils la frappent

L’entaille sur son front fait près de quatre centimètres de long et un centimètre de profondeur

Le 28 décembre 2022, vers 20h, une habitante d’Amriswil (nord-est de la Suisse), s’est rendue au kiosque de la gare pour s’acheter des cigarettes. «Deux hommes se trouvaient avant le passage souterrain. Ils se comportaient de manière impossible et étaient très bruyants», se souvient cette femme de 49 ans. Elle leur a alors dit de «se comporter de manière appropriée». Une remarque que les deux hommes n’ont pas appréciée.

Alors qu’elle avait repris sa route, elle n’a pas remarqué que les deux individus la suivaient. «Tout à coup, l’un d’eux m’a frappée par-derrière à la tête, probablement avec le poing. Je suis tombée par terre. Ils m’ont alors donné des coups de pied», raconte la femme. Après l’agression, les deux hommes ont pris la fuite et la victime a décidé de rentrer chez elle.

C’est en arrivant à la maison qu’elle a constaté son état. «J’ai perdu du sang partout dans le couloir et ma tête a failli éclater de douleur. Ce n’est que lorsque je me suis regardée dans le miroir que j’ai vu la blessure», poursuit-elle. Sur son front, une entaille de près de quatre centimètres de long et d’un centimètre de profondeur. Elle s’est rendue aux urgences, où elle a passé une nuit en observation.