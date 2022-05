Emission déprogrammée sur «France 2»: Elle lie endométriose et fausses couches de nos grands-mères, tollé

Émission déprogrammée sur «France 2» : Elle lie endométriose et fausses couches de nos grands-mères, tollé

L'émission «Ça commence aujourd'hui» prévue ce mercredi évoquant l'endométriose n'a pas été diffusée, après une levée de bouclier des associations et des scientifiques.

Cette dernière, qui se présente comme une coach en développement personnel affirme: «Vous avez hérité de cette grand-mère ou arrière-grand-mère qui ont fait des enfants, qui ont perdu des enfants. Et l’endométriose, pour tous ceux qui nous écoutent, c’est un message de notre corps qui nous dit qu’avant, il y a eu une souffrance énorme d’une personne qui a associé le mot enfance et mort. Et enfance et mort, ça ne va pas ensemble. Il y a une culpabilité. On doit s’en libérer».