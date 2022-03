Saint-Valentin au Luxembourg : «Elle m'a acheté un doudou avec nos noms dessus»

LUXEMBOURG - Les couples du pays fêtent la Saint-Valentin ce lundi, avec plus ou moins d’assiduité. «L'essentiel» a recueilli quelques témoignages.

«Elle m’a acheté un doudou avec nos noms dessus et on s’est offert, à deux, un jeu de société pour adultes. Mais elle ne sait pas encore quel cadeau j’ai pour elle. C’est une surprise», expliquait dimanche Charel, 24 ans, en souriant à sa dulcinée Charlotte, 24 printemps également. Comme ce jeune couple, les amoureux se préparaient à célébrer dès ce week-end, avec plus ou moins d’assiduité, la Saint-Valentin.

Pour Andia, 35 ans, et Alessandro, 38, ça se passera en cuisine. «On adore préparer des plats. On arrosera cela d’un vin de la Moselle luxembourgeoise. On vient de s’installer au Luxembourg, on découvre», détaille Alessandro. «D’ailleurs, une balade dans les vignobles, ça peut faire l’objet d’une après-midi romantique pour plus tard», raisonne-t-il. Même s’ils marqueront le coup ce lundi, pour Andia et Alessandro, être en couple «c’est des petites attentions tous les jours».

«On se rattrapera l’an prochain»

Alina et Vladimir, 23 ans, ne feront rien de spécial, ils trouvent la Saint-Valentin fort commerciale. À l’inverse d’Amandine, 32 ans, et Benoît, 35, qui considèrent que «ça met du piment dans le couple». Les deux Nancéiens étaient d’ailleurs dimanche à Luxembourg-Ville, dans le cadre d’un city-trip en amoureux, avec nuitées à l’hôtel, qui avait débuté à Trèves.

Pour d’autres couples, le quotidien a un peu compliqué la donne. «D’habitude, on passe la journée dans un centre thermal pour la Saint-Valentin mais cette année, entre la pandémie et le fait qu’on vient d’emménager au Luxembourg depuis la Pologne, on se contentera d’un simple repas à la maison», expliquent Monica, 25, et Kamil, 28. «On se rattrapera l’an prochain».