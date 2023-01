Dr Sex: «Elle m’a stimulé par voie anale!»

Réponse de Dr Sex

Bienvenue dans le quotidien de la relation! Il ne faut rien faire comprendre du tout à ta nouvelle compagne. En revanche, il faut lui parler. Dis-lui que tu n’aimes pas être stimulé de cette manière. Et fais-lui savoir que tu as honte et peur de la décevoir. Il faut toujours échanger sur les pratiques et techniques sexuelles. Il est tout à fait naturel que des inhibitions puissent surgir. Parler de sexe s’apprend et souvent, il suffit de se jeter à l’eau.