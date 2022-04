Rappeuse Milli: Elle mange du riz gluant sur scène à Coachella, les ventes explosent

«Nous avons dû arrêter de prendre des commandes à plusieurs reprises, parce que nous n’étions plus capable de préparer le riz à temps», a confié un membre de la famille propriétaire du restaurant au «Guardian». Selon lui, au lendemain du passage de Milli à Coachella, les commandes étaient six à sept fois supérieures à la moyenne. Et il n’y a pas que dans la capitale de la Thaïlande que les gens se sont rués sur le plat. Selon une application de livraison de nourriture, la demande pour le riz gluant à la mangue a plus que triplé, dans tout le pays, dans les 24 heures qui ont suivi le concert de la rappeuse.