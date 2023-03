Match Italie-Angleterre: Elle massacre le «God Save the King», la Toile ne la rate pas

Quand les premières notes du «God Save the King» ont résonné jeudi soir dans le stade Diego Maradona de Naples, supporters et joueurs anglais se sont regardés un peu décontenancés. La chanteuse d'origine italienne Ellynora était visiblement complètement à côté de la plaque et les millions de téléspectateurs s'en sont évidemment aussi aperçus.