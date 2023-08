«Elle me fait mal aux oreilles»: sale ambiance entre les restaurateurs du pays

Pour le quatrième épisode de «Mein Lokal, Dein Lokal», direction l'établissement de Sandra, «Wäistuff Leuck». La cuisinière veut impressionner la concurrence avec son concept spécial: associer grande cuisine et bar à vins. Suffisant pour séduire ses concurrents?

Après trois émissions, un constat s'impose: le groupe est avare en points. Et les commentaires critiques fusent: «Elle a toujours la langue bien pendue. Maintenant, elle peut montrer ce qu'elle sait faire», ironise Jan au début de l'épisode.

Pas la fête pour Sandra

Comme souvent, Kim insiste sur le moindre faux pas : «Pour moi, c'est un peu trop sec! Et ça manque toujours de beurre». Des commentaires qui agacent le chef Mike Süsser : «Je ne commente plus ce qu'elle dit, je boycotte», déplore-t-il. Et Jan d'enchaîner : «Parfois, elle parle pour ne rien dire. Elle fait ça tout le temps. J'en ai mal aux oreilles».