En Israël: Elle meurt après 22 ans dans le coma à la suite d’un attentat

L’attentat, un des plus sanglants de la seconde Intifada, soulèvement palestinien au début des années 2000, avait été revendiqué par le Jihad islamique.

Hanna Nachenberg avait 31 ans lorsqu’elle a été blessée lors d’un attentat suicide à la bombe le 9 août 2001, qui avait fait quinze morts – dont huit enfants – et plus de 120 blessés dans la pizzeria Sbarro, à Jérusalem. L’attentat, un des plus sanglants de la seconde Intifada, soulèvement palestinien au début des années 2000, avait été revendiqué par le Jihad islamique.