Doja Cat: Elle n'aurait pas dû s'embrouiller avec une star de «Stranger Things»

La rappeuse américaine Doja Cat s’est sentie humiliée et trahie par l’acteur Noah Schnapp. Imago

Doja Cat, qui avait annoncé son retrait de la musique, vient de ternir son image. La raison? Il y a quelques jours, la rappeuse a envoyé un message privé sur Snapchat à Noah Schnapp, qui joue Will dans «Stranger Things», dont la saison 4 cartonne. Ayant le béguin pour l’un de ses collègues, Joseph Quinn, alias Eddie dans la série de Netflix, Doja Cat a demandé à l’ado de jouer les entremetteurs entre elle et l’acteur anglais de 29 ans, tout en lui demandant s’il avait une copine.

À la fois surpris et flatté d’avoir attiré l’attention de la star, Noah n’a pu s’empêcher de partager leur échange virtuel sur les réseaux sociaux. Grave erreur. Doja Cat a vu rouge quand cette discussion confidentielle a été rendue publique. Se sentant humiliée et trahie, elle a réagi sur TikTok en qualifiant Noah de «serpent», ajoutant qu’il était «socialement inconscient» et «nul» d’avoir commis cet impair. «J’ai supposé qu’il allait être discret et calme à propos de ça», a-t-elle déploré. Le Canado-Américain a alors rapidement supprimé sa publication.

Cependant, la réaction de l’Américaine de 26 ans envers le jeune comédien a choqué de nombreux internautes. «Doja Cat, Noah a 17 ans. C’est un mineur. Et toi en tant qu’adulte tu ne devrais pas lui demander de jouer les entremetteurs. C’est trop bizarre», lui a notamment fait savoir l’un d’eux. Résultat: à cause de son coup de gueule, Doja a perdu 200 000 abonnés sur Instagram, tandis que Noah en a gagné près de 2 millions de plus, selon Social Blade.