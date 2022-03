Kourtney Kardashian : Elle ne supporterait plus sa famille

La starlette américaine ne souhaiterait plus être une Kardashian. Elle songerait même à s'installer à New York pour s'éloigner de ses sœurs.

La tension entre elles, perçue dans les derniers épisodes de «L'incroyable famille Kardashian», serait telle que Kourtney songerait même à quitter Los Angeles, où elle réside depuis toujours. «Elle veut déménager à New York avec ses enfants, parce qu'elle ne supporte plus sa famille, révèle une source. Elle ne veut plus être une Kardashian. Si elle pouvait se marier aujourd'hui et porter un autre nom, elle le ferait sans hésiter!» La starlette, qui devra encore apparaître dans «L'incroyable famille Kardashian» jusqu'en 2019, souhaiterait aussi quitter le programme au terme de son contrat.

Cependant, si Kourtney s'installe à New York, elle devra aussi penser au bien-être de ses trois enfants, Mason, 8 ans, Penelope, 5 ans, et Reign, 3 ans, qu'elle a eus avec son ex, Scott Disick. Ce dernier, en couple avec Sofia Richie, adore vivre en Californie. Il n'est donc pas certain qu'il souhaite déménager dans la Grosse Pomme pour être plus près de ses petits...