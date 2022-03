Elle n’est plus la femme la plus sexy du monde…

Megan Fox détrônée? Mais par qui? Pour les lecteurs de FHM, l’héroïne de «Transformers» ne méritait pas le titre en 2009… Mais qui est donc l’heureuse élue?

La nouvelle génération bouscule la hiérarchie: plus de Jennifer Lopez ou Cameron Diaz. La star de «Slumdog Millionaire», Freida Pinto fait son entrée tout comme l’actrice Anna Friel.

L’heureuse gagnante de ce sondage auquel ont répondu plus de 10 millions de personnes n’était que 7e l’an passé…Et elle n’est pas la seule à être montée en grade puisque Britney Spears passe de la 31e à la 4e place !

Un indice... La femme la plus sexy est membre du groupe «Girls aloud»... et a emporté le titre de la «Femme de Footballeur le plus Sexy» en 2006 dans le magazine FHM.