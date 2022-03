Elle offrira un chasse-mouches à Obama

La grand-mère paternel du président élu sera présente à l’investiture le 20 janvier et compte bien offrir des cadeaux pour qu’il se souvienne de ses origines africaines.

Un tabouret traditionnel à trois pieds, un chasse-mouches et un bouclier, symboles de pouvoir parmi l'ethnie Luo, sont les cadeaux que Sarah Obama compte offrir à son petit-fils Barack pour son investiture comme 44e président des États-Unis.

Citée lundi dans le journal kényan The Standard, Sarah Obama a expliqué qu'elle avait initialement prévu d'offrir également à son petit-fils une lance traditionnelle de l'ethnie Luo, majoritaire à Kisumu et dont était issu le défunt père de Barack Obama. «Mais on m'a dit que pour des raisons de sécurité, je ne serai pas autorisée à monter dans l'avion avec la lance», a-t-elle expliqué au journal.