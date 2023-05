Elle oublie son bébé dans un SUV surchauffé: 30 ans de prison

Les enquêteurs ont découvert de la méthamphétamine au domicile de Megan et un test sanguin a révélé qu’elle en avait consommé ce matin-là. Selon sa famille et ses amis, la trentenaire était en état de choc après la mort de McKinlee. «Je fais du mieux que je peux chaque jour pour être là pour mes autres enfants. Mais à chaque fois que je vois une petite fille, je m’effondre et je pleure», a déclaré l’accusée au tribunal. Sa sœur a également plaidé pour sa cause, la décrivant comme «gentille, respectable, digne de confiance, honnête et généreuse».