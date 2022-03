Etourdie – Elle oublie son bébé, l'avion fait demi-tour

Étourdie : Elle oublie son bébé, l'avion fait demi-tour

Un avion qui venait de décoller de Jeddah, en Arabie saoudite, a rebroussé chemin pour une raison totalement inédite, ce week-end.

«Que Dieu soit avec nous, on peut faire demi-tour?». Une conversation saisie entre le pilote d'un avion qui volait entre Jeddah et Kuala Lumpur est devenue virale sur le web. Et pour cause, l'avion en question a effectivement rebroussé chemin, le week-end dernier.