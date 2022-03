Elle oublie son magot dans le tram

Une octogénaire a perdu toutes ses économies soit 44 000 euros, qu'elle a oubliées sur une banquette en se rendant à la banque pour les déposer.

Le 19 février, elle a rempli un sac à papier avec des piles de billets de 10 000 couronnes suédoises et pris le tram pour se rendre en centre ville. «J'allais à la banque pour déposer l'argent», a-t-elle déclaré au journal. Mais en descendant du tram, elle a oublié le sac. «Je ne crois pas qu'il y ait une chance que je récupère l'argent mais si quelqu'un le retrouve et me le rend il aura droit bien sûr à une récompense», a-t-elle dit.