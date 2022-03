Geste symbolique : Elle paie ses impôts avec 30 kg de pièces jaunes

Une Française a annoncé mardi avoir payé le solde de son impôt sur le revenu, en monnaies sonnantes et trébuchantes, au Trésor public pour protester contre la pression fiscale.

Célibataire, sans enfants et actuellement au chômage, Audrey D., 28 ans, devait régler avant la mi-septembre 1 107 euros d'impôt sur le revenu pour un salaire moyen de 1 400 euros nets en 2013, a-t-elle expliqué, confirmant une information du Dauphiné Libéré. «Pour payer mes impôts en temps et en heure, j'ai dû vendre ma voiture», précise-t-elle.

Ne disposant pas de chéquier et s'étant vu refuser une demande d'échelonnement, elle s'est d'abord présentée au centre de finances publiques pour payer en espèces en une seule fois, car, dit-elle «ça fait moins mal». Mais on lui a alors expliqué qu'elle ne pouvait pas payer plus de 300 euros par dépôt. Après trois paiements successifs, Audrey a donc décidé «en signe de protestation» de payer le solde de 207 euros en pièces de 1, 2 et 5 centimes.