Aux Etats-Unis: Elle part s’installer chez un homme, ses enfants restent seuls durant deux mois

Le 14 novembre, le père de l’adolescente a alerté les autorités et s’est précipité à Roman Forest depuis la Californie, où il vit. L’homme et les forces de l’ordre ont alors découvert les deux enfants seuls à la maison, apparemment en bonne santé. Ils ont été confiés aux bons soins de leur grand-mère en Alabama, et un mandat d’arrêt a été délivré contre la trentenaire le 8 décembre. Pendant plusieurs mois, l’Américaine a multiplié les posts sur Instagram, où elle compte 215 000 abonnés. C’est ce qui a fini par mettre les autorités sur sa piste. Raven Yates a été incarcérée et attend son extradition vers le Texas.