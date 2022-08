États-Unis : Elle pensait ne jamais revoir son alliance, puis un inconnu est arrivé

C'est un véritable miracle qui s'est produit dans l’océan Atlantique. Francesca Teal était en train de jouer au ballon avec son mari Austin sur une plage de Hampton (New Hampshire), quand son alliance a glissé de son doigt et atterri dans l’eau. «À ce moment-là, mon cœur s’est arrêté de battre», raconte l’Américaine de 29 ans au Boston Globe. Il faut dire que ce bijou en or blanc est particulièrement cher au cœur de Francesca: serti de diamants, il appartenait à son arrière-grand-mère, qui avait fait souder sa bague de fiançailles et son alliance ensemble.