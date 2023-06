États-Unis: Elle pensait poser avec un serpent tout mignon

Une jeune fille de 15 ans se promenait près d’une plage avec des amis quand elle a repéré ce qu’elle a cru être une couleuvre inoffensive, le 31 mai dernier, à Virginia Beach (Virginie). Loin de se douter qu’il s’agissait en fait d’un jeune mocassin à tête cuivrée, l’Américaine a pris la pose avec l’animal. Quelques secondes plus tard, le serpent venimeux l’a attaquée au niveau du bras. L’adolescente a été conduite en urgence à l’hôpital, où le personnel lui a administré un antivenin.

«Elle est actuellement en observation, son bras a sévèrement enflé», a raconté sa mère sur Facebook . L’Américaine a choisi de partager sur les réseaux sociaux la mésaventure de sa fille, dans l’espoir de sensibiliser les habitants de la région. «Chers parents, assurez-vous du fait que vos enfants savent que, si la nature est belle, elle peut être dangereuse», a-t-elle écrit. La mère de famille était loin de se douter que son post allait toucher le monde entier et que les commentaires désagréables allaient affluer.

«Arrêtez de m’écrire des messages. C’est bizarre»

Dans une longue mise au point rédigée vendredi, Ashley a conseillé aux internautes de garder leur avis pour eux. «On se fiche complètement de votre opinion, vous pouvez vous la garder. Nous aimons notre fille et elle sait que ce qu’elle a fait était stupide», a répondu l’Américaine. Visiblement agacée, Ashley a également rembarré avec ironie les internautes lui envoyant des prières: «C’est gentil, mais nous ne sommes pas croyants. Jésus ne ''guérit'' pas mon enfant, la médecine moderne le fait», a-t-elle réagi. «Et arrêtez de m’écrire des messages. C’est bizarre», a ajouté la mère de famille.

Le lendemain, l’Américaine a annoncé que sa fille était rentrée à la maison et qu’elle allait bien. D’un ton plus apaisé, elle a remercié les internautes de leur soutien. «Nous espérons que ce message parviendra à tous ceux qui vivent dans notre région, afin que les autres enfants, adolescents et jeunes adultes soient en sécurité», a-t-elle écrit. Ashley a ajouté que sa fille aimait toujours autant les serpents, mais qu’elle y réfléchirait à deux fois à la prochaine occasion. «Elle ne reproche pas (à l’animal) sa mauvaise décision. Ça lui a servi de dur apprentissage», estime Ashley.