Actrice américaine : Amy Schumer pense que son fils pourrait être autiste

L’actrice Amy Schumer est consciente que son petit Gene pourrait avoir le même trouble mental que son papa.

Cependant, pour le moment, la comédienne, qui s’entend particulièrement bien avec les personnes autistes, ne précipite pas les choses concernant son fiston. «Il a deux ans et demi et je ne crois pas qu’on puisse faire un diagnostic avant l’âge de 6 ans. On peut déjà déceler des signes, mais le diagnostic se fait bien plus tard. Et honnêtement, quoi qu’il advienne, ça m’est égal. On veut juste que nos enfants soient heureux et en bonne santé».