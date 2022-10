Accident au Luxembourg : Elle percute un panneau puis un arbre à l'entrée de Niederfeulen

Il était aux alentours de 3h du matin, mercredi, quand une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, rue de Bastogne, à Niederfeulen. Sa voiture a percuté un panneau de signalisation et a fini sa course dans un arbre. La conductrice a été légèrement blessée et a été prise en charge sur place par les secours. Son véhicule est complètement détruit. Le test d'alcoolémie s'est révélé positif, son permis lui a été retiré.