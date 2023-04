Belle histoire au Luxembourg: Elle perd sa chienne mais récupère ses chiots

Le 27 février dernier, Caroline, gérante de l’institut «Carma Beauté» à Ellange, a fait face à tout ce que les maitres de chiens redoutent: la perte de leur compagnon de vie. Loona, un jeune carlin de cinq ans était plus qu'un membre de sa famille pour Caroline. «C'était un chien incroyable et elle aurait fait une très bonne mère», confie-t-elle, encore les larmes aux yeux. La petite chienne était enceinte de cinq chiots au moment de sa mort. Après la césarienne pratiquée par le vétérinaire, le cœur de Loona a cessé de battre, laissant presque la place aux cinq nouveaux-nés, croisés Carlin, Jack-Russel et Yorkshire.

«C'est encore dur pour moi car elle était vraiment chère à mon cœur. Ma chienne m'a soutenue dans toutes les épreuves que j'ai vécues», raconte l'esthéticienne, le cœur serré. La gérante de nationalité allemande avait tout préparé pour le retour de Loona et de ses bébés à la maison, dont un grand panier en bois pour que la chienne prenne soin de ses petits. Elle n'imaginait pas repartir ce lundi-là avec le corps de son carlin et cinq chiots, deux mâles et trois femelles. «C'est dingue car ce qui s'est passé est tragique mais en même temps incroyable». L'une des femelles est décédée peu après, d'une malformation du nombril. Depuis, celle qui est déjà maman de deux garçons (de 5 et 11 ans) doit s'occuper de Gyzmo, Snow, MJ et Blue jour et nuit.