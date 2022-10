États-Unis : Elle poignarde à mort sa sœur parce qu'elle flirtait avec son petit ami

Selon plusieurs témoins, Fatiha était jalouse de la relation qu’entretenaient son petit ami et sa sœur, rapporte le Orlando Sentinel. Les enquêteurs ont pu déterminer que Sayma et le jeune homme jouaient régulièrement en ligne au jeu vidéo Valorant, et qu’ils s’échangeaient des messages via un forum. Fatiha a décidé de passer à l’acte après avoir appris que son petit ami avait déclaré sa flamme à sa sœur.