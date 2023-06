États-Unis: Elle poursuit ses parents... pour l'avoir mise au monde

«Mes parents ont contribué à me concevoir, ma mère m'a mise au monde mais je n'ai pas consenti à être ici», a lancé très sérieusement la tiktokeuse «Kass Theaz». «Je n'étais pas consciente que j'allais grandir et que j'allais devoir trouver un travail pour subvenir à mes besoins», explique-t-elle dans une vidéo vue plus de trois millions de fois.