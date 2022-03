Carriérisme : Elle préfère «Cold Case» à l’homme de sa vie

Dans le dernier FHM, où elle pose nue, Kathryn Morris, star de la série policière de France 2, raconte sa rupture.

Femme libre et sexy, elle s’épanouit avec l’âge: «Depuis que j’ai eu 40 ans, je me sens mieux. J’ai appris à me lâcher. Ça me va d’être rangée aux côtés de Marilyn ou Barbie!».