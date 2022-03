Pizza offerte : Elle prend Richard Gere pour un clochard

Une Française a croisé la route d'un homme qu'elle a pris pour un SDF, à New York. N'écoutant que son bon cœur, elle lui a offert de la nourriture. Mais le quidam n'était autre que l'acteur Richard Gere.

La jeune femme est repartie sans savoir à qui elle avait donné sa pizza. Capture d'écran

Une touriste française qui voyait un homme faire les poubelles à New York n'a écouté que son bon cœur et lui a offert sa pizza, sans réaliser qu'il s'agissait de l'acteur américain Richard Gere, en plein tournage.

Karine Valnais Gombeau, une Parisienne de 42 ans, se trouvait près de la gare de Grand Central à Manhattan, quand elle a vu l'homme, un bonnet enfoncé sur les oreilles, faire les poubelles, a rapporté dimanche le quotidien New York Post. Elle sortait d'une pizzeria avec son mari et leur fils de 15 ans, et lui a donné ce qui restait de leur pizza pantagruélique.

Richard Gere la remercie

Richard Gere, 64 ans, n'a pas cillé, lui demandant ce qu'il y avait dans le sac qu'elle lui tendait. «J'ai essayé de lui dire en anglais, mais c'est sorti à moitié en français. Je lui ai dit "je suis désolée, but the pizza is cold"» (mais la pizza est froide)», a-t-elle raconté au quotidien. «Il m'a répondu: "Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse"».

La jeune femme est repartie sans savoir à qui elle avait donné sa pizza, ignorant qu'il s'agissait du tournage d'un nouveau film avec Richard Gere «Time out of Mind». Elle ne l'a découvert que deux jours plus tard, quand le New York Post a publié sa photo. «C'était magique, incroyable que quelque chose comme ça puisse arriver», a-t-elle déclaré. «Je pense qu'il est très beau, même à son âge», a-t-elle ajouté.