Aux Etats-Unis – Elle prend un Uber et arrive morte à l’hôpital

Aux États-Unis : Elle prend un Uber et arrive morte à l’hôpital

Une étudiante de 21 ans a été déposée sans vie devant un établissement hospitalier de La Nouvelle-Orléans, samedi matin. Le mystère entourant sa mort reste, pour l’heure, entier.

Qu’est-il arrivé à Ciaya Whetstone? La jeune femme de 21 ans a été déposée inconsciente devant un hôpital de La Nouvelle-Orléans (Louisiane), samedi peu avant 7h. L’étudiante a été emmenée à l’intérieur et sa mort a été prononcée, rapporte NOLA . La police de la ville cherche désormais à comprendre ce qui s’est passé. Pour l’heure, seuls les témoignages des amis de la victime permettent de dessiner les contours du drame.

Vendredi soir à La Nouvelle-Orléans. Ciaya fête le Mardi gras avec son amie Juliet. Les deux jeunes femmes se rendent ensuite dans un bar, où elles rejoignent un groupe de copains. Plus tard, une amie ramène Ciaya chez son petit ami, qui vit en banlieue. Au milieu de la nuit, l’étudiante décide de prendre un Uber pour se rendre chez elle et s’assurer que son chien va bien. Une fois arrivée chez elle, la jeune femme se change et repart vers 1h du matin avec le même chauffeur qui l’attendait.