Kim Kardashian : Elle priait pour que ses seins ne grossissent pas

Pendant sa puberté, la jeune femme a mal vécu le fait d'avoir une grosse poitrine. Apparue alors qu'elle n'avait que dix ans, elle a tout fait pour ne pas voir sa taille augmenter.

La starlette américaine a en effet commencé à voir ses seins apparaître dès l’âge de 10 ans. «J'étais la première fille de ma classe à porter un soutien-gorge», a déclaré Kim Kardashian au magazine «Shape» en racontant: «Je me souviens que je pleurais dans la baignoire. Je prenais une lavette, je la chauffais et je me la mettais sur le torse en priant pour qu’ils ne deviennent pas plus gros. Ils m'embarrassent!».