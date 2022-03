En Moselle : Elle quitte tout pour créer sa marque de vêtements

THIONVILLE - Elisabeth, ancienne infirmière au Luxembourg, a quitté son poste pour devenir styliste. Seule aux commandes, elle réalise enfin son rêve.

«Bienvenue dans mon atelier, c'est ici qu'on trouve le stock de Pareli». Elisabeth Pawlik a tout quitté pour réaliser son rêve. «Je n'étais pas épanouie dans mon travail, il me manquait quelque chose, confie la Thionvilloise. À l'été 2020, alors infirmière-anesthésiste à l’INCCI-Haerz-Zenter (Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle) depuis deux ans, Elisabeth décide de tourner la page médicale et de lancer sa propre marque de vêtements, Pareli.