Elle raconte les dernières heures de Michael Jackson

La cuisinière du «roi de la pop» est revenue sur la disparition du chanteur. Elle a vécu les événements en direct et de l’intérieur.

Et puis à midi, toujours pas de Michael Jackson. «Vers 12h05 ou 12h10, le Dr Murray est descendu en courant et a crié 'Allez chercher Prince!' Il criait vraiment fort. J'ai couru jusqu'à la pièce où les enfants jouaient». Kai Chase ajoute que Prince, le fils aîné de Michael Jackson, «s'est précipité pour rejoindre le Dr. Murray et à partir de ce moment, vous pouviez sentir que l'atmosphère avait changé dans la maison».

«J'ai marché jusqu'à l'entrée et là, j'ai vu les enfants», poursuit Kai Chase. «Sa fille pleurait. J'ai vu l'équipe médicale courir dans l'escalier». À cet instant, la cuisinière dit avoir rejoint le groupe formé des enfants, de leur nourrice et d'une gouvernante et avoir prié avec eux, main dans la main. Tous scandaient: «'Aide Mr. Jackson à aller bien'. Et tout le monde était très calme».