Mode inclusive: Elle recrée les looks de stars en version grandes tailles

Une tenue de gala grande taille, ça donne quoi? Katie Sturino connaît la réponse. Sur Instagram, cette influenceuse américaine recrée des looks de top modèles et de stars, mais en version XXL.

À gauche, la tenue de Chrissy Teigen, à droite l’influenceuse grandes tailles Katie Sturino, qui porte le même look. Instagram/katiesturino

En se penchant sur les dernières créations portées par des célébrités comme Heidi Klum ou Hailey Bieber, on a vite fait de penser que certaines d’entre elles ne vont qu’à des tailles mannequins. L’influenceuse américaine Katie Sturino veut prouver le contraire. Sur Instagram, elle a lancé une série #SuperSizeTheLook, dans laquelle elle montre que les looks à la mode ne sont pas exclusivement réservés aux corps filiformes.

De Hailey Bieber à Kate Middleton

Chaque semaine, Katie Sturino recrée les looks de diverses stars (ici, celui de Hailey Bieber) en version grande taille. Elle est suivie par plus de 790’000 utilisateurs sur Instagram.

Pour sa série, elle choisit une star féminine dont elle admire le style. Sur Instagram, elle s’affiche notamment avec sa version du look décontracté de Blake Lively en salopette, débardeur, bottes bleues, accessoirisé d’un sac. L'actrice hollywoodienne en personne l’a d’ailleurs félicitée par le biais d’un commentaire accompagné de trois emojis de flamme et d’un high five.

Katie Sturino ose également le look rose Barbiecore de Heidi Klum. Les internautes célèbrent les créations vestimentaires de Katie et trouvent les deux femmes magnifiques.

Katie Sturino ne recule pas non plus devant les styles un peu plus osés, comme la «naked dress». «N’oubliez pas qu’être sexy se décline sous toutes les formes et dans toutes les tailles», écrit l’influenceuse à propos de sa publication affichant le look de Miley Cyrus.

À l’occasion, Katie Sturino recrée également les tenues de la princesse Kate. «Ce que j’aime par-dessus tout dans les looks de Kate, c’est qu’ils sont relativement simples et que l’on peut facilement les reproduire avec des pièces de sa propre garde-robe!» explique-t-elle.

L’influenceuse n’a de cesse de souligner que dans ses posts, il ne s’agit pas de comparer qui porte le mieux la tenue. «Cette façon de penser nous tire tous vers le bas», dit-elle.

«Gagner en confiance en soi et se sentir bien dans sa peau»

Depuis 2015, Katie Sturino montre, à travers sa série de posts #SuperSizeTheLook, que les tenues portées avant tout par des mannequins et des stars minces conviennent également aux personnes portant des vêtements de grandes tailles. Par le biais de ses publications, elle compte aider les autres à «gagner en confiance en soi et à se sentir bien dans sa peau». Elle espère également «sensibiliser la société et l’industrie de la mode aux tailles inclusives», comme elle en a fait part au site d’information Buzzfeed.

Katie Sturino veut encourager les gens à essayer des tendances qu’ils ne pensent pas pouvoir porter. Comme elle le prouve sur Instagram, elle se lance également elle-même des défis: «Voici une tendance des années 2000 que je n’aurais jamais pensé porter. Mais je trouve que nous sommes toutes les deux superbes», écrit-elle en commentaire de la photo d’elle et de son modèle, Chrissy Teigen.

«Pensez aussi à faire ma taille!»

En composant ses tenues, Katie Sturino a pu constater par elle-même à quel point il peut être difficile de trouver des vêtements de grande taille. «Il y avait tellement de marques dont je ne pouvais pas prendre les pièces parce qu’elles n’existent pas dans ma taille», dit-elle. Même si la situation s’est améliorée, il reste encore beaucoup à faire.

Sous le hashtag #MakeMySize, la femme de 41 ans appelle les marques les plus diverses à fabriquer aussi des vêtements de grandes tailles. «Bottega Veneta est d’avis que je ne devrais pas porter ce sac banane», dit-elle en guise de critique contre la marque de luxe italienne. Dans la vidéo, Katie Sturino montre que le sac n’est adapté ni à son tour de hanches, ni à son tour de poitrine. «On ne pense pas aux gens de ma taille quand il s'agit de fabriquer telles pièces». Katie Sturino porte généralement des vêtements dont la taille se situe entre 50 et 54.