Carmen Electra : Elle regrette ses trop gros seins

L’ex-star de la série «Alerte à Malibu» s’est fait augmenter la poitrine il y a dix ans. Aujourd’hui, elle pense avoir peut-être vu trop large...

«En 1999, je me suis fait opérer les seins, afin de passer d’un 85B à un bonnet E. J’ai mis du temps à m’habituer, car je ne les voulais pas aussi gros que ça», confie Carmen Electra au journal News of the World. L’actrice de bientôt 38 ans (le 20 avril) poursuit: «Le point positif est que je n’ai plus jamais eu besoin de porter des push-up.»