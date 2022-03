Iris Mittenaere : Elle remet à sa place un internaute indélicat

En discutant sur le Net avec ses fans, Iris Mittenaere n'a pas apprécié que l'un d'entre eux lui reproche son laisser-aller pendant le confinement.

Elle a beau avoir été élue Miss France et Miss Univers en 2016, Iris Mitteneare n'en reste pas moins un être humain comme les autres. Pourtant, certaines personnes semblent l'avoir oublié. Mercredi 15 avril 2020, lors d'une discussion sur les réseaux sociaux avec ses abonnés, la Française de 27 ans, qui s'est montrée au naturel devant sa webcam, a reçu une remarque désobligeante de la part de l'un d'eux. «Pourquoi tu ne fais plus les mains?» lui a-t-il balancé.

Vexée par ce goujat, l'ex-reine de beauté devenue animatrice l'a aussitôt remis à sa place. «Ah donc c'est ça qui t'intéresse? Bah on est en confinement, je n'ai pas de shooting, mes ongles sont au top, comme ça ils respirent. Je ne me maquille pas non plus et je reste en pyjama un jour sur deux. Ça ne m'empêche pas de dormir, ça va. Je pense qu'on avait aussi besoin de souffler, nous les femmes! Mais si toi tu veux te mettre du vernis à l'inverse, on ne te jugera pas, car chacun est libre de faire ce qui lui plaît», a-t-elle écrit en story Instagram. Une mise au point qui a le mérite d'être claire.