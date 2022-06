Endométriose: Elle remporte «Top Chef» malgré ses douleurs menstruelles

L’endométriose est une pathologie gynécologique complexe et souvent douloureuse pour les femmes qui en souffrent. Elle se caractérise par la présence, hors de la cavité utérine, de tissu semblable à celui de la muqueuse de l’utérus et provoque des réactions inflammatoires chroniques.

Sentiment de culpabilité

«J’ai dit à mon équipe: ''Je suis désolée les gars, je ne suis pas au top de ma forme''. C’était horrible, car cela me faisait culpabiliser et le fait de culpabiliser me rendait encore plus malade. C’était un cercle vicieux», se souvient-elle.