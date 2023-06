«Elle remue ses fesses sans arrêt»: Nicoletta sans pitié avec Aya Nakamura

Des propos pour le moins agressifs considérant qu'il n'existe aucun passif entre les deux artistes, et qui n'ont pas du tout plu à Anne Roumanoff. Pour l'actrice et humoriste, il est évident que l'interprète de «Djadja» est tout simplement victime de racisme: «Il y a un mépris pour elle parce que c'est une femme, parce qu'elle est noire et parce qu'elle n'a pas les codes de certains trucs (…) Les gens ont une espèce de mépris. Mais ferme ta g*****», a-t-elle répondu, qualifiant Aya Nakamura «d'intelligente, originale, féministe, libre et sexy».