Royaume-Uni : Elle repère son mari, mort en 2014, sur une vidéo publiée par un resto

La Britannique jure que son mari et son fils figurent sur ces images.

Lucy Watson surfait machinalement sur Facebook quand une vidéo publiée par un restaurant de Westbourne (sud de l’Angleterre) l’a fait bondir. À première vue, ce clip promotionnel publié le 16 janvier par Spice Cottage n’a rien d’incroyable: la caméra se balade entre les tables, puis montre les clients applaudir et passer du bon temps. Si le sang de Lucy n’a fait qu’un tour, c’est parce qu’elle jure avoir reconnu son regretté époux assis à une table. «De quand cette vidéo date-t-elle? Mon défunt mari et son fils figurent au premier plan, et il est décédé en 2014», a-t-elle commenté sur Facebook.