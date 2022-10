Floriane Bascou : Elle représentera la France à Miss Univers

Miss Martinique 2021 et première dauphine de Miss France 2022, elle remplacera Diane Leyre qui a expliqué sa non-participation à l'élection.

«J’aurai l’immense honneur de représenter la France le 14 janvier prochain à la Nouvelle-Orléans en Louisiane», a confié Floriane Bascou sur son compte Instagram. Miss Martinique 2021 et première dauphine de Miss France 2022, elle remplacera Diane Leyre qui a expliqué sa non-participation à l'élection.

«Je ne pourrai malheureusement pas participer au concours Miss Univers par manque de temps et de préparation à quelques semaines de ma remise de titre de Miss France, en décembre prochain», a-t-elle indiqué. «Je n’aime pas faire les choses à moitié quand il s’agit de représenter la France à l’international et le choix de ma première dauphine, Floriane Bascou, a été une évidence pour vivre cette belle aventure. Je suis sûre qu’elle rayonnera et je vais la soutenir comme tous les Français durant son parcours».