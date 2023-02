Au Luxembourg : Elle ressemble à quoi, la «retraite» de Mandy Minella?

La séquence du 27 février

«Je suis avec les enfants, je fais énormément d'activités…» Pour ceux qui pensaient que Mandy Minella allait s'ennuyer en arrêtant officiellement sa carrière sur le circuit professionnel du tennis mondial, il faudra repasser. La jeune femme de 37 ans s'est retirée il y a quelques mois après avoir porté haut les couleurs du Luxembourg, comme à l'US Open en 2010 et en 2012. «Au début de la trentaine on commence déjà à penser à l'après, les résultats ne sont plus trop là… j'ai refait une saison car ça aurait été dommage d'arrêter pendant la pandémie après tant de sacrifices et une si longue carrière».