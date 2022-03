Incroyable : Elle retrouve sa fille vivante six mois après le séisme

Six mois après le terrible tremblement de terre qui a ravagé Haïti, une jeune femme a finalement retrouvé son nourrisson sain et sauf.

La jeune femme a retrouvé sa petite fille vivante six mois après le séisme d'Haïti. (dr)

«En l’apercevant je suis restée stupéfaite. Je n’arrivais pas à croire qu’elle était vivante», a raconté aux médias anglais Marie Seignon, une Haïtienne de 26 ans. La jeune femme est aux anges. Six mois après le séisme meurtrier qui a frappé la capitale de l’île Port-au-Prince, elle vient de découvrir que sa petite fille Landina est vivante! La mère avait pourtant été informée du décès de son bébé après que les sauveteurs aient retrouvé un enfant du même âge dans les décombres de sa maison.

C’est l’association caritative britannique «Facing The World» qui a retrouvé le nourrisson et payé ses soins. Agée de deux mois lors du tremblement de terre, la petite fille souffrait de brûlures. Elle a également dû se faire amputer un bras, avant d’être emmenée dans un hôpital de Londres. Un test ADN a permis de vérifier que Marie était bel et bien la véritable mère de Landina.