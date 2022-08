body positive: Elle revendique le droit de manger ce qu’elle veut

Alanna Manning, influenceuse Body Positive veut montrer que les personnes obèses mangent comme tout le monde. Instagram curvylanna

Faire un régime et compter les calories? Très peu pour Alanna Manning, une influenceuse Body Positive américaine, qui utilise les réseaux sociaux pour montrer ce que mangent les personnes obèses qui ne souhaitent pas perdre de poids. «Je suis souvent sur TikTok et Instagram et je vois ces vidéos de filles minces qui comptent leurs calories et se vantent de ne pas manger la quantité recommandée pour une journée», déplore-t-elle dans «Teen Vogue».

Pas que du fast-food

«Les gens imaginent que les personnes obèses ne mangent que du fast-food et des aliments caloriques. Ils ne comprennent pas que nous mangeons comme n’importe qui. Oui, mon corps est gros, mais cela ne signifie pas que je n’ai pas le droit à trois repas par jour et de me nourrir comme je le veux».

Certes, ces types de vidéos et d’articles ne sont pas nouveaux. Gwyneth Paltrow a, par exemple, détaillé de nombreuses fois son régime alimentaire quotidien, qui se compose en partie de poudres et de compléments alimentaires. La plupart des contenus détaillant le régime alimentaire des influenceurs fitness et autres célébrités sont alimentés par un désir de perdre du poids et peuvent engendrer des troubles alimentaires.

Qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Une alimentation saine comprend des fruits, des légumes et des fibres alimentaires, comme celles apportées par les céréales complètes. Les aliments très caloriques, riches en graisses, en sucres ou en sel doivent être consommés avec modération. Selon l’OMS, les besoins moyens d’un adulte se situent entre 2 600 et 3 200 calories par jour et dépendent de l’âge, du sexe, du mode de vie et de l’exercice physique.

Ne pas oublier de se nourrir correctement

Pour Carissa Grace, une autre activiste Body Positive, «il existe cette idée que si on est gros, on est paresseux et en mauvaise santé, ce qui est faux. Je souhaite montrer que ce n’est pas le cas».

Le compte de Carissa Grace est consacré à l’acceptation du corps en tant que personne de grande taille. «Je veux montrer aux gens que le poids n’est pas synonyme de mauvaise santé. Certaines personnes m’accusent de ne pas montrer tout ce que je mange dans mes vidéos et c’est pour ça que je les fais. Le régime alimentaire n’est pas le seul facteur de l’obésité».